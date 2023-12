Rimini. Sadegholvaad e Petitti difendono Gualano condannata: «Persona onesta, tutto si chiarirà»

RIMINI. La presidente dell'Assemblea regionale Emma Petitti e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad (su Facebook) scendono in campo per difendere Paola Gualano, l'ex presidente dell'associazione “Rompi il silenzio” che ieri mattina è stata condannata con rito abbreviato dal Gup di Rimini per percezione indebita di erogazioni pubbliche a otto mesi di reclusione, pena sospesa. La condanna interessa anche la sua collaboratrice Loretta Filippi. La Procura aveva chiesto l'assoluzione ma le sette ex socie dell'associazione senza scopo di lucro (centro che si occupa di contrastare la violenza di genere), dalle quali era partita la denuncia, si erano opposte. In sostanza contestavano all'ex presidente di aver percepito indebitamente 650 euro al mese dal gennaio 2018 al maggio 2021 per un totale di circa 26mila euro. Il pm titolare dell'inchiesta aveva chiesto alla guardia di finanza di verificare l'esistenza di un accordo tra la stessa Gualano (socia e quindi non remunerabile per la sua attività di volontariato) e la collaboratrice che aveva legittimamente diritto invece a percepire un compenso.

“Ci vorranno tempo e pazienza, ma sono convinta che l'iter giudiziario saprà chiarire la posizione di Paola Gualano, ex responsabile dell'associazione Rompi il silenzio APS e ne rileverà sicuramente l'ineccepibile professionalità”, scrive Petitti. “A Paola esprimo tutta la mia vicinanza in questo percorso: ho potuto toccare con mano e apprezzare la sua capacità, la sua forza, la sua onestà e integrità nel corso di anni di lavoro insieme e amicizia”.

“Io sono uno degli italiani che crede nella Giustizia”, esordisce il sindaco di Rimini. “Credo nei suoi percorsi, credo nell'equilibrio e nell'assoluta terzietà di chi la esercita, credo che alla fine la verità delle cose e dei fatti sia riconosciuta. In alcuni casi con troppa lentezza, a causa principalmente di problemi strutturali endemici, ma non nutro dubbio alcuno sulla (mi si permetta il gioco di parole) giustizia della Giustizia. Per questo sono certo che Paola Gualano chiarirà la sua cristallina posizione nel corso e nell'ambito dell'iter giudiziario che la vede coinvolta in qualità di ex responsabile dell'associazione Rompi il silenzio. Detto questo, esprimo a Paola tutta la vicinanza e l'amicizia che può esprimere una persona che la conosce bene e, proprio per questo, ne ha potuto apprezzare l'onestà, la competenza e l'onorabilità”. Nessun commento è stato invece espresso nei confronti della collaboratrice condannata.