Rimini. Rubano alcolici al supermercato e aggrediscono i poliziotti: arrestati

RIMINI. Domenica pomeriggio la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato due cittadini italiani con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono dovuti intervenire al supermercato Lidl in zona Miramare per la segnalazione della presenza di due persone moleste che avevano sottratto dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici e altri generi alimentari. I due apparivano in stato di alterazione, probabilmente per l’assunzione di bevande alcoliche e si sono dimostrati aggressivi nei confronti dei poliziotti rifiutando di fornire le generalità. Non solo. Per eludere il controllo e uscire dal locale i due hanno iniziato a spintonare gli agenti che sono stati costretti a chiedere l’intervento di un’altra volante. E non è servito nemmeno l’arrivo dei rinforzi a far cambiare loro atteggiamento. Solo con estrema difficoltà i poliziotti sono riusciti a immobilizzarli e a portarli in Questura. Nel parcheggio del supermercato sono state rinvenute due borse, poco prima in possesso dei due soggetti, con all’interno la merce asportata (genere alimentari e bevande alcoliche), restituita al responsabile dell’attività commerciale del valore di 110 euro circa. In considerazione dei fatti accaduti, i due soggetti sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.