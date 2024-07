Rimini, ruba lo smartphone a una ragazza sul lungomare: 27enne arrestato

Dalle 23 di sabato alle 5 di domenica scorsa, i Carabinieri di Rimini hanno eseguito numerosi controlli lungo le principali vie della movida, con particolare riguardo all’area del lungomare. L’attività di vigilanza ha permesso di trarre un arresto in flagranza di reato un 27enne di origine nordafricana, in Italia senza fissa dimora, che poco prima avrebbe sottratto uno smartphone ad una ragazza della provincia riminese, nonché di deferire in stato di libertà in concorso per la stessa ipotesi d’accusa un suo connazionale. Nella circostanza, la persona arrestata è stata anche denunciata poiché ritenuta essersi trattenuta illegalmente sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente. Quanto rubato è stato recuperato e restituito. Dopo le formalità di rito, il 27enne tratto in arresto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattinata.