Rimini. Ruba le mail della ex e finisce nel mirino dell’Antimafia

Una brutta causa di separazione, finisce con un’indagine della Divisione distrettuale antimafia di Bologna. Mettete che un giorno l’amore finisca, il matrimonio non regga più perché lui ha l’amante e lei una passione segreta. Mettete che la separazione in casa per motivi di caro-affitto diventi difficile e che se all’inizio sembra sopportabile, si rivela una prigione. Metteteci pure la violazione della propria corrispondenza telematica e la “tempesta perfetta” è servita.

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna