Rimini, ruba la borsa a una donna e scappa in bici: scoperto e arrestato a tempo di record dalla Polizia

Nella serata di giovedì 6 novembre, le Volanti in servizio presso la Questura di Rimini hanno tratto in arresto un uomo per il reato di furto aggravato. Intorno alle 21.10, su disposizione della Sala Operativa della Questura, una volante veniva inviata presso un locale di Piazza Cavour a seguito di una segnalazione di una signora, che riferiva di un individuo datosi alla fuga in sella ad una bicicletta dopo averle sottratto la borsa che aveva appoggiato alla sedia dove era seduta. Gli agenti giunti sul posto, si dirigevano verso la piazza vicina al luogo del furto, individuata come possibile via di fuga. In effetti, notavano in lontananza una persona corrispondente alla descrizione della vittima. Appena raggiunto, l’ uomo lanciava per terra un telefono cellulare, col tentativo di liberarsene. I poliziotti recuperavano il telefono, risultato poi essere di proprietà della vittima, e poco dopo tutta la borsa precedentemente asportata. Il tutto veniva restituito alla signora.

In considerazione dei fatti accaduti, vista la sua pericolosità sociale e la abitualità nel compiere reati, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida previsto per la giornata odierna.