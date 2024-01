Rimini, ruba i bagagli a un ragazzo alla stazione: scoperto e denunciato

Venerdì pomeriggio la Polizia Ferroviaria di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, rintracciato dopo aver commesso un furto aggravato ai danni di un giovane cittadino straniero che si trovava in città per motivi di lavoro ed era in procinto di prendere un convoglio per Bologna, per poi salire su un volo che lo avrebbe riportato nel suo Paese di provenienza.

In particolare, il derubato, accortosi del furto dei propri bagagli, ha immediatamente contattato il personale della Polizia Ferroviaria presente in stazione il quale, grazie al sistema di videosorveglianza presente all’interno dello scalo ed alla tempestività della segnalazione ricevuta, ha individuato i due autori del reato, riconoscendoli come frequentatori abituali della stazione. Le ricerche immediatamente effettuate sia all’interno dello scalo che nelle immediate adiacenze hanno portato al rintraccio di uno dei due autori del fatto con ancora al seguito la refurtiva recuperata e restituita all’avente diritto, che ha manifestato grande riconoscenza per la soluzione rapida ed efficace della disavventura in cui è incorso. Anche il secondo autore del furto è stato denunciato all’autorità giudiziaria.