Rimini, ruba bombolette di deodorante e aggredisce il titolare: arrestato

Nelle prime ore di ieri pomeriggio la Polizia di Rimini ha arrestato un ragazzo senegalese per rapina impropria. Nello specifico, alle 14 circa, una volante è giunta presso l’esercizio commerciale “Sole Rosso” in quanto era stato segnalato un ragazzo che aveva asportato delle bombolette deodorante spray, cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Il giovane veniva fermato dai dipendenti del negozio e si scagliava contro il titolare creandogli delle escoriazioni sulle braccia.

I poliziotti, appena arrivati sul posto, notavano l’autore del furto, visibilmente agitato, che stava cercando di divincolarsi dai dipendenti, calciando la porta e afferrando le barriere antitaccheggio.

Il ragazzo veniva bloccato dagli operatori della Volante e sottoposto a perquisizione personale veniva rinvenuta la refurtiva nascosta all’interno dei pantaloni. In seguito veniva accompagnato in Questura, trattenuto presso le camere di sicurezza e tratto in arresto per rapina impropria, in attesa del giudizio di direttissima fissata per la mattinata di oggi.