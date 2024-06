«Gli uffici comunali sono al lavoro per organizzare una raccolta di firme dei cittadini da inoltrare al governo per chiedere un potenziamento strutturale negli organici delle forze dell’ordine»: è il prossimo passo annunciato dal sindaco e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, sul fronte dell’interlocuzione in atto con Roma per ottenere un ampliamento del presidio di sicurezza.

