Rimini, ricercato per rapina: scoperto e arrestato dalla Polizia

Nella mattinata di ieri, 11 novembre, a Rimini, durante un servizio di controllo, una volante dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un noto pluripregiudicato. L’uomo era risultato insofferente alla richiesta di esibire un documento di identità, riferiva di non averlo e dichiarava di chiamarsi con un nome risultato poi falso. Gli agenti invitavano l’uomo a seguirlo in Questura per una compiuta identificazione, ma a quel punto forniva agli operatori un passaporto, apprendendo così che a suo carico vi era da dare esecuzione alla misura dell’aggravamento della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina commesso in regione. L’uomo, dopo essere stato accompagnato in Questura per gli atti di rito, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Rimini.