Rimini rende omaggio a Guido Nozzoli: un piazzale dedicato al giornalista e scrittore

La città di Rimini celebra il giornalista Guido Nozzoli con l’intitolazione a suo nome del piazzale tra via Soleri Brancaleoni e via Circonvallazione Meridionale. La città giovedì 15 febbraio renderà omaggio al reporter e scrittore riminese con l’ufficiale intitolazione a suo nome del piazzale tra via Soleri Brancaleoni e via Circonvallazione Meridionale. Una cerimonia aperta alla città, in programma alle ore 15.30, che sarà l’occasione per ricordare l’eredità culturale e il contributo di Guido Nozzoli per la storia e l’identità del territorio.

Insignito nel 1999 del Sigismondo d’Oro, Nozzoli è stato insieme giornalista, acuto scrittore, esperto conoscitore delle filosofie antiche e di antichi ordini religiosi. Come giornalista è stato inviato speciale, negli anni dal ‘50 al ‘70, nelle principali aree di crisi del mondo. Importanti e significativi sono stati i suoi reportage dall’Algeria, dal Vietnam e dalla Cecoslovacchia di Dubcek. Protagonista della prima ora nella lotta di liberazione di ricostruzione di Rimini, in gioventù è stato un prezioso animatore della crescita culturale della città nell’immediato dopoguerra.