Rimini, relazione tra due uomini al capolinea: calci e coltellate al portone dell’amico, scatta la denuncia per stalking e viene arrestato

Denunciato e poi arrestato per stalking, come prevede il Codice rosso. Vittima delle attenzioni morbose di un tunisino da anni residente a Rimini e poco più che trentenne, in questo caso non è una donna, ma un altro uomo, riminese, di qualche anno più grande.

Tra i due uomini, che si conoscevano da alcuni mesi, era nata una frequentazione, ma a un certo punto i desiderata del più grande devono aver superato quanto “l’amico” aveva intenzione di offrirgli.

Ed è così che si è arrivati alla sera di Santo Stefano, quando il riminese ha denunciato il tunisino per stalking. In seguito alla querela è scattato l’arresto, operato il giorno dopo dalla polizia di Stato e convalidato dal Tribunale di Rimini, che ha però disposto la scarcerazione emettendo un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il processo (nel quale il trentenne è assistito dall’avvocato Massimo Campana) è stato rinviato al 15 gennaio.

A far “detonare” i dissapori tra i due uomini sarebbe stata una festicciola tra amici a casa del riminese, a cui è stato invitato anche il tunisino. La serata in compagnia procede tra cibo e alcolici, come si usa fare nelle serate di festa tra Natale e Capodanno. A un certo punto, però, l’idillio si incrina e il tunisino decide di andarsene, abbandonando la festa.

Dopo qualche ora però fa ritorno all’appartamento dell’amico, che non lo vuole più fare rientrare. Il tunisino sostiene di avere dimenticato lì il suo cellulare e insiste per farsi aprire la porta. Il riminese non demorde: non gli apre e gli ripete di andarsene via. L’altro però non si rassegna e batte i pugni sulla porta, inizia a urlare e proferire insulti, fino a colpire la porta con un coltello, rischiando di passare alle mani. è a quel punto che il riminese chiama il 112, chiedendo aiuto.

Scatta quindi la querela, in cui spiega di venire tormentato da mesi, con chiamate, messaggi e richieste continue di vedersi. Elementi che portano la polizia a ipotizzare il reato di stalking, dando il via alle procedure previste dal Codice rosso.