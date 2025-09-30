Rimini, reati contro la persona e il patrimonio: espulso con divieto di ingresso per 10 anni nello spazio Schengen

Nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha rimpatriato un cittadino di nazionalità tunisina, con scorta, destinatario di una espulsione disposta dall’autorità giudiziaria

Lo straniero, privo di titolo di soggiorno, era detenuto presso la casa circondariale di Rimini, dove stava scontando una pena detentiva per numerosi reati contro il patrimonio e la persona.

Gli operatori, accertate le esatte generalità ed acquisito il lasciapassare rilasciato dal Consolato della Tunisia, hanno richiesto ed ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Bologna, un decreto di espulsione, che è stato eseguito coattivamente.

L’uomo è stato prelevato dal carcere e condotto presso la Frontiera aerea di Roma-Fiumicino e poi accompagnato da personale qualificato fino al suo Paese d’origine con divieto di reingresso nello spazio Schengen per i prossimi dieci anni.

Prosegue l’attività dell’ufficio Immigrazione della Polizia di Stato finalizzata a contrastare la presenza di cittadini stranieri irregolari e pericolosi nella Provincia di Rimini.