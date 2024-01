Rimini, raid negli alberghi scelti come base dalla malavita: identificate 60 persone, multe per oltre 10mila euro

Questa mattina, la Questura di Rimini ha organizzato un servizio finalizzato al controllo di due strutture ricettive presenti in zona Marina Centro, che da precedenti attività risultavano ospitare soggetti dediti ad attività delittuose.

L’obiettivo del servizio è la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di degrado urbano, dei reati contro il patrimonio, nonché dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dei controlli è stato positivo: sono state identificate circa 60 persone, di cui molte pregiudicate e 45 stranieri. Personale della Divisione della Polizia Amministrativa ha rilevato la presenza di ospiti non registrati.

Le volanti hanno accompagnato in Questura 2 cittadini stranieri sprovvisti di documenti ed irregolari, che saranno trattati dall’Ufficio Immigrazione. I militari dell’Arma dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno rilevato la presenza di un lavoratore irregolare elevando sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Sono in corso ulteriori verifiche da parte della Polizia Amministrativa, del corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, all’esito dei quali, qualora saranno riscontrate irregolarità si procederà all’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.