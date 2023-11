Rimini, “raccolga quello che ha fatto il suo cane”: il padrone insulta e aggredisce le guardie ecologiche volontarie

Venerdì due Guardie ecologiche volontarie (Gev) hanno presentato denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri per l’aggressione subita da parte di un cittadino residente a Rimini, a cui era stato richiesto di provvedere a raccogliere da terra le deiezioni del proprio cane.

L’uomo, per tutta risposta, si è lanciato in invettive contro le Gev, cercando anche un’aggressione fisica. L’amministrazione comunale di Rimini in una nota “condanna questo gesto di violenza e inciviltà e, nell’esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle due persone aggredite, ricorda che quello delle Guardie ecologiche volontarie è un servizio svolto in completa gratuità, nel più puro spirito del servizio collettivo”.