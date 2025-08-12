Rimini, quell’auto parcheggiata era il negozio dello spaccio di droga dei due cognati: doppio arresto della Polizia

La Polizia Locale di Rimini ha arrestato ieri sera due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 298 grammi di droga e 1.380 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

L’operazione è stata condotta dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale durante il turno serale, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da residenti della zona di Bellariva. I cittadini avevano notato la presenza di un’automobile parcheggiata in una via laterale a Viale Regina Margherita, raggiunta frequentemente da persone che si allontanavano per poi fare ritorno dopo poco tempo.

Gli agenti, giunti sul posto intorno alle 21, hanno deciso di procedere con il controllo del veicolo. All’interno dell’auto era presente una donna, classe 1980, non residente a Rimini e proprietaria del veicolo. La donna ha inizialmente aperto il bagagliaio per mostrarne il contenuto agli agenti. Tuttavia, nascosti tra le valigie, le divise hanno individuato alcuni involucri sospetti che hanno reso necessaria la perquisizione completa del veicolo. In un comparto separato del bagagliaio infatti sono stati rinvenuti un involucro con 50 grammi di hashish e un altro con 141 grammi di cocaina.

L’ispezione si è poi estesa all’abitacolo, dove è stato scoperto un ulteriore involucro di hashish del peso di 98 grammi, nascosto nella plastica della leva del cambio. La donna, dichiaratasi all’oscuro di tutto, ha fatto intervenire quello che ha definito il cognato, un uomo classe 1979, che ha raggiunto immediatamente il luogo del controllo dopo una telefonata.

Gli agenti hanno trovato nelle tasche dell’uomo la somma di 1.380 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Durante le operazioni è emersa anche l’identità di una terza persona, classe 1986, attraverso i documenti rinvenuti nell’automobile, che però non si è presentata sul posto. L’intera sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 298 grammi, e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro. Al termine dell’operazione, la coppia è stata tratta in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi gli arrestati hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando di Polizia Locale e questa mattina sono in attesa di comparire per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.