Rimini, pulizia fossi stradali: ecco le 18 vie interessate

In questi giorni si è avviato, attraverso Anthea, il programma annuale di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali che interesserà complessivamente 18 vie del territorio comunale di Rimini, con conclusione prevista entro la fine del 2025. Alcuni interventi, che si sono già avviati, sono programmati nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali.

Si tratta di un programma pluriennale concordato con l’Amministrazione Comunale, che riguarda circa 30 chilometri di fossi stradali e prevede diverse tipologie di attività. Dieci vie saranno oggetto di pulizia e riprofilatura completa dei fossi: si tratta di via Montevecchio, via Orsoleto, via Osteria del Bagno, via Variano, via Del Rivo, via Delle Cascine, via Longastrino, via Grotta Rossa, via Santa Maria in Cerreto e via Tonale. In queste strade verranno effettuate operazioni di raccolta manuale dei rifiuti presenti nei fossi, taglio della vegetazione infestante come arbusti e alberature che invadono il fosso, analisi dei terreni, asporto e smaltimento dei materiali oggetto di riprofilatura.

Altre otto vie saranno invece interessate da ispezioni e pulizia con idrodinamica degli attraversamenti e delle tombinature: via Barattona, via Consorziale, via Osteria Del Bagno, via San Paolo 35 dove sarà rifatto l’attraversamento, via Maceri, via Pradese, via Pisignano e via San Salvatore. Questi interventi verranno eseguiti mediante idropulitrice con autocisterna per garantire la piena funzionalità degli attraversamenti stradali.

Le attività di manutenzione delle marginature stradali comprendono anche il taglio dell’erba dei cicli stradali extraurbani, con una media di tre interventi all’anno: due nel periodo primavera-estate e uno in autunno. Il programma viene modulato in base alle esigenze che si manifestano in corso d’anno, in conseguenza anche di piccole frane, cedimenti, allagamenti e altre situazioni che rendono necessari interventi urgenti. Tutti gli interventi programmati saranno completati entro la fine dell’anno in corso, con alcune opere già avviate nelle scorse settimane.