Rimini. Presto un nuovo ambulatorio medico a Corpolò

Presto un nuovo ambulatorio medico a Corpolò. Approvata dalla giunta la convenzione con Ausl Romagna per l’apertura di un presidio a disposizione dei cittadini, messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione in piazza dei Bizzocchi, a fianco degli sportelli comunali decentrati, area recentemente acquisita dal Comune. La convenzione è attiva dal 15 luglio, e il servizio dovrebbe entrare in funzione entro la fine del mese. Ausl si occuperà invece di allestire i locali con gli arredamenti e le dotazioni sanitarie necessarie e quindi di gestire l’apertura dello spazio. L’Ausl individuerà un medico di medicina generale che sarà presente in ambulatorio una volta alla settimana con orario che sarà calibrato sulla base della prevista affluenza.

“Con questo atto chiudiamo la procedura amministrativa per l’attivazione di un punto ambulatoriale per la medicina di base in un quartiere della città oggi scoperto e fortemente richiesto dai residenti – sottolinea l’assessore ai Servizi civici Francesco Bragagni –. Con l’apertura dello spazio da parte dell’Ausl si andrà ad implementare il polo di servizi per i cittadini presenti nell’area di Corpolò, andando quindi ad aggiungersi alle funzioni che abbiamo già istituito (anagrafe decentrata, sala civica, ufficio elettorale, sportello per il cittadino) dando forma ad un obiettivo centrale del mandato: la promozione di servizi diffusi a favore della comunità”.