Rimini. Prestigiatore cade in bicicletta e denuncia il Comune

Si schianta con la bicicletta contro un paracarro mobile del Parco del mare e denuncia il Comune di Rimini. La vittima è il riminese Matteo Cocchi, 46 anni, prestigiatore professionista. L’incidente è avvenuto verso le 16 del primo giorno dell’anno. In compagnia della fidanzata stava pedalando sulla ciclabile quando, all’altezza del bagno 28, la ruota anteriore della bicicletta ha impattato contro un ostacolo “invisibile”, poi rivelatosi uno dei tre fittoni mobili posizionati dall’Amministrazione per impedire l’accesso alle auto private al nuovo lungomare. L’ostacolo, però, non era completamente scomparso dopo l’attivazione rimanendo fuori dalla ciclabile per una decina di centimetri. Nell’impatto il ciclista ha riportato la frattura del gomito sinistro. Il prestigiatore ha presentato la denuncia querela ai carabinieri attraverso l’avvocato Cristiano Basile.