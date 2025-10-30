Rimini. “Prendo il tuo amico e poi vi uccido”. Compagno geloso finisce a giudizio

Si aprirà a fine dicembre davanti alla giudice Adriana Cosenz, il processo nei confronti di un riminese di 38 anni, originario di Latina, accusato di atti persecutori e lesioni ai danni della compagna convivente 47enne. Così ha deciso il gip Raffaele Deflorio accogliendo la richiesta di giudizio immediato presentata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Dalle indagini è emerso come il 38enne, accecato dalla gelosia, ogni giorno rivolgesse alla donna offese, denigrazioni e umiliazioni, al punto da indurla ad abbandonare momentaneamente la propria abitazione, dove aveva accolto l’uomo, per trasferirsi da un’amica. Per l’imputato, difeso dall’avvocato Silvia Giancristofaro del foro di Rimini, il gip nei mesi scorsi dopo l’arresto aveva disposto l’allontanamento dall’abitazione, il divieto di comunicare con la donna (assistita nel procedimento dalla legale Aidi Pini), l’obbligo di tenersi ad una distanza di almeno mille metri da lei e di non avvicinarsi né all’appartamento né al luogo di lavoro della 47enne, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico. Dispositivo al quale è ancora sottoposto insieme all’obbligo di presentazione ai carabinieri cinque volte a settimana.