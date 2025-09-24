Rimini. Prende a calci la madre e la minaccia di morte

Un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. È quanto dovrà scontare una 35enne riminese accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti della madre. A stabilire la sentenza al termine del procedimento in abbreviato la gup Raffaella Ceccarelli che per la donna ha disposto però la misura di sicurezza della libertà vigilata in una struttura di cura. La 35enne, già seguita dal Centro di salute mentale, era stata giudicata dal perito del giudice, lo psichiatra Renato Ariatti, parzialmente incapace di intendere e di volere. L’avvocato della difesa, il legale Marco Ditroia, ha comunque annunciato che farà appello contro la sentenza in quanto «più che maltrattamenti si tratta di liti familiari dettati dai problemi psichici della mia assistita e da una condizione economica difficile dopo che il padre ha abbandonato le due donne, rinunciando di recente anche al loro mantenimento».

I maltrattamenti sarebbero iniziati due anni fa secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. La 35enne avrebbe in più occasioni aggredito la madre con schiaffi, calci e spinte, come si evince dai referti del pronto soccorso. A tutto questo vanno aggiunte anche le minacce di morte, tanto da costringere da madre a chiudersi a chiave in camera o scappare da casa per fuggire all’ira della figlia.