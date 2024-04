Rimini, Polizia di Stato: le celebrazioni per il 172° anniversario - Gallery

La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario della sua fondazione. Anche a Rimini, presso il Teatro Galli, si è tenuta la cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari della Provincia. Le celebrazioni sono iniziate alle 9, davanti all’ingresso della Questura, con la deposizione di una corona presso la Lapide ai Caduti ed il Cippo in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Mosca, vittima della banda della Uno Bianca, da parte del Prefetto e del Questore, alla presenza dei funzionari e dei familiari del poliziotto. Successivamente, alle 11 gli ospiti sono stati accolti al Teatro Galli, in Piazza Cavour, ove si è svolta la solenne cerimonia, durante la quale sono stati premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio.

La celebrazione di quest’anno è stata particolarmente significativa grazie al contributo offerto dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado Albert Einstein, Malatesta e Marco Polo, che, con un’orchestra composta da 46 elementi, hanno suonato le musiche proposte in Teatro ed hanno collaborato nell’accoglienza degli ospiti. Ha gentilmente partecipato alla cerimonia il centro giovani della Comunità di San Patrignano che ha raccolto con entusiasmo l’invito consolidando i rapporti avviati da anni. Durante la mattinata, in Piazza Cavour, sono stati esposti i mezzi in uso alla Polizia di Stato che hanno attirato l’attenzione della cittadinanza e degli alunni delle scuole primarie del centro storico.