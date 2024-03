Rimini. Picchia la moglie davanti al figlio minorenne. Arrestato per maltrattamenti in famiglia

RIMINI. Le manette sono state fatte scattare da una Volante dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura mercoledì scorso. Erano le 19,30 quando la vittima ha chiamato il 112 (numero unico emergenze) perché terrorizzata dal comportamento del consorte. Spiegava di stare chiamando dalla casa della vicina dove era riuscita a rifugiarsi. Quando gli agenti sono arrivati in viale Trieste hanno trovato il cittadino straniero all’esterno del condominio in evidente stato d’agitazione per l’assunzione di troppo alcol che alla loro vista ha mostrato molta insofferenza. Ai poliziotti la moglie ha raccontato di essere stata colpita con diversi pugni davanti al figlio, circostanza non nuova, e di essere riuscita a mettersi in salvo quando il marito ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Informato il pubblico ministero di turno l’uomo è stato arrestato e rinchiuso ai Casetti.