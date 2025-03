Rimini, piano asfalti: ecco le prossime vie interessate

Prosegue a Rimini il programma di ripristino degli asfalti successivo agli interventi sui sottoservizi. Entro la primavera, tre nuove strade saranno riqualificate secondo le linee guida del Comune e a spese delle aziende che hanno eseguito i lavori.

Gli interventi riguarderanno una porzione di via Flaminia Conca, nel tratto tra Flaminia e via Fantoni, e via Brighenti, dove sarà posato un manto d’asfalto di colore rosso. Il terzo intervento interesserà vicolo del Voltone, tra Castracane e Largo Giulio Cesare, ma con tempistiche più lunghe a causa della presenza di un cantiere ancora attivo.

Le operazioni rientrano nel piano dei cosiddetti “ripristini di II° tempo”, ovvero il rifacimento definitivo delle superfici stradali dopo gli scavi per i sottoservizi. In questo caso, i lavori saranno eseguiti dall’azienda “E-distribuzione”, che si occuperà della posa dell’asfalto in conformità agli standard richiesti dal Comune.