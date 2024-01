Rimini, piano arenile: un mese in più per le osservazioni

Dai “coni visuali” sull’azzurro del mare nella zona sud ai nuovi percorsi di accesso in quella nord. A Rimini prosegue il confronto sul nuovo Piano dell’arenile messo a punto dal Comune e fondato su una serie di pilastri: complementarietà e raccordo con il Parco del mare; aumento della permeabilità visuale e dell’accessibilità alla spiaggia; incentivazione della sostituzione edilizia, dell’alleggerimento delle superfici e delle aggregazioni con l’insediamento di nuove funzioni; attenzione alla sostenibilità ambientale. Dopo il secondo incontro pubblico di ieri pomeriggio con cittadini e operatori della zona sud, questa mattina l’assessora al Demanio Roberta Frisoni aggiorna sull’iter in commissione, con la deadline per la presentazione delle osservazioni prorogata dal 4 marzo al 4 aprile. Il nuovo Piano, ribadisce l’assessore, punta a “creare un disegno unico organico e coerente con il Parco del Mare”, per esempio valorizzando la “vista mare” con azioni diversificate a seconda della zona e della morfologia della spiaggia. Nella zona verranno realizzati “coni visuali” attraverso l’accorpamento dei manufatti nella seconda fascia in modo da riorganizzare e liberare gli spazi. Si prevedono inoltre nuovi percorsi verso il mare e nuove piazze-varchi che si sviluppano verso il mare. Per la zona nord, in particolare si realizzerà un nuovo percorso pedonale continuo dal porticciolo di Viserbella fino al fiume Marecchia, parallelo al lungomare carrabile, che oltre a consentire di recuperare la visibilità del mare dalla spiaggia, favorirà l’accessibilità alla spiaggia.

Sul fronte della sostenibilità ambientale si va dall’innovazione dei materiali all’alleggerimento delle superfici coperte. Tra gli interventi quello di ‘spostamento’ dei pubblici esercizi, dove è consentito, alla linea del Parco del mare sia per arricchire l’offerta che per il contrasto delle potenziali ingressioni marine. Il Piano stimola infine forme di aggregazione e accorpamenti tra stabilimenti, con premialità differenti, si aggiunge. Dopo la raccolta delle osservazioni e le controdeduzioni, sono previsti un passaggio in Consiglio comunale e i pareri di Regione e Soprintendenza. Per poi tornare in aula per l’approvazione definitiva. In parallelo continuano gli incontri dell’amministrazione con cittadini e stakeholder con prossimo appuntamento dedicato ai residenti di San Giuliano il 9 febbraio. “Stiamo lavorando per portare a casa un obiettivo fondamentale per il futuro di Rimini”, conclude Frisoni, auspicando che “il percorso di partecipazione e condivisione che stiamo portando avanti possa contribuire a migliorare e rendere ancora più ambizioso un progetto dall’enorme potenziale”.