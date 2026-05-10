Rimini piange Pier Paolo Gambuti, una vita per gli ultimi

RIMINI. É morto a 61 anni, dopo una progressiva malattia, Pier Paolo Gambuti, ex consigliere comunale.

Il segretario della federazione riminese di Rifondazione comunista Savio Galvani lo ricorda così: «La prematura scomparsa del compagno Pier Paolo ci ha colti impreparati ed è con profondo dolore che ne diamo notizia. Ma noi vogliamo pensarlo con noi e ricordarlo per la sua intensa attività lavorativa, politica e sociale».

Scrive Galvani: «La sua calma e pazienza, da psicologo professionista, gli hanno conferito doti di grande umanità che possiamo riscontrare nelle sue azioni e nel tempo, nelle sue esperienze lavorative di docente presso varie facoltà, con un curriculum professionale di tutto rispetto».

I compagni del Prc, di cui è stato a lungo segretario provinciale, vogliono sottolineare «la sua attività nel consiglio comunale di Rimini per il grande impegno sui problemi sociali, sul diritto alla casa e in generale sui diritti del lavoro, che hanno caratterizzato una fase importante per la nostra città».

«Nelle sue numerose vite - afferma Galvani - non è mai mancato agli appuntamenti importanti e la sua sensibilità verso gli ultimi lo hanno portato ad inseguire sogni di uguaglianza e dignità anche verso coloro che sono condannati alla privazione della libertà per dare a tutti una seconda opportunità. Pier Paolo Gambuti è stato tra gli artefici del progetto “Rugby oltre le sbarre”, in campo per non arrendersi e per cambiare. Il suo obiettivo era quello di contribuire alla risocializzazione del detenuto, attraverso l’applicazione dei valori educativi del rugby: rispetto delle regole, dell’avversario, dell’arbitro, il sostegno del compagno. Insegnamenti preziosi per il reinserimento nella società civile». «Questa volta - conclude - possiamo dire che anche i migliori se ne vanno. Alla moglie Paola e ai figli Francesco e Caterina vanno le nostre condoglianze».

Condoglianze anche da parte del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: «Mi associo al dolore e al cordoglio della città per la scomparsa di Pier Paolo Gambuti, una delle figure di riferimento della sinistra riminese e provinciale degli ultimi 30 anni. È scomparso prematuramente, dopo una vita spesa tutta per il prossimo e per importanti progetti sociali. La politica era parte importante del suo impegno solidale: viveva con la stessa intensità il ruolo di iscritto o di segretario della Rifondazione Comunista o di consigliere comunale a Rimini (dal 2001 al 2006). In questa giornata di dolore e commozione, desidero rivolgere un sincero abbraccio alla moglie e ai figli. Abbraccio che voglio estendere ai tanti che lo hanno conosciuto».