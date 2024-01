Rimini. Petardo ferisce all’occhio un 15enne. Incidenti anche per un 19enne e un bimbo di 8 anni

RIMINI. Botti di San Silvestro. Tre feriti. Il più grave è un ragazzino: lo scoppio di un petardo gli ha provocato un vasto ematoma all’occhio sinistro, ferita giudicata guaribile in 20 giorni salvo complicazioni.

Anche il primo giorno dell’anno a conquistare i titoli dei giornali è un 15enne di Misano, coetaneo dei due denunciati lo scorso 28 dicembre per aver colpito almeno tre auto in transito con pietre lanciate dal cavalcavia di via del Mare. Questa volta, come detto, è la smania dei festeggiamenti iniziati un paio di ore prima del Capodanno ad aver creato problemi. Erano le 22,30 e il ragazzino con un gruppo di amici tutti minorenni stava facendo le prove di mezzanotte in via Fermi, a breve distanza dalla sua abitazione. Un petardo tirato qui, un altro tirato là, fatto sta che un botto – da capire se per colpa di un difetto di fabbricazione o di un gesto imprudente - gli è scoppiato sul viso. Urla di dolore e paura, tanta, perché dall’occhio sinistro ha smesso di vedere nitidamente. Per sua fortuna l’incidente è avvenuto a breve distanza dall’abitazione, dove accompagnato da amici è stato subito accompagnato. Il papà, che era in casa, non si è perso d’animo, l’ha caricato in macchina e l’ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Infermi.

Cos’è successo

Qui, come detto, dopo la visita che non avrebbe accertato lesioni gravi e permanenti al bulbo oculare, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Ai medici che l’hanno visitato, infatti, il ragazzino avrebbe raccontato di non aver fatto parte della frangia di amici impegnati a far saltare i botti. Poco importa. L’importante è che la vista non sia rimasta compromessa.

Altri due feriti

Come non dovrebbero esserci problemi per la funzionalità delle dita delle mani di un turista 19enne e di un bimbo di 8 anni: al primo mentre festeggiava a Riccione sarebbe scoppiato in mano un piccolo petardo. Il piccino si sarebbe leggermente ustionato con una girandola. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso e dopo le cure del caso dimessi con pochissimi giorni di prognosi.