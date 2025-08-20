Rimini, perseguita e minaccia l’ex compagna: scoperto e arrestato dalla Polizia

Lunedì 18 agosto la Polizia di Rimini è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di una donna, che riferiva agli agenti di aver notato nelle proprie vicinanze l’ex compagno, gravato dalla misura del divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di vita frequentati dalla donna.

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti, dopo aver invitato la richiedente ad attivare la funzione del vivavoce del telefono, assistevano ad una telefonata che la donna riceveva dall’uomo, il quale, con tono intimidatorio, le chiedeva spiegazioni circa la mancata risposta alle telefonate precedenti, minacciandola di farle del male.

Contestualmente, gli agenti delle Volanti notavano un individuo, in evidente stato di agitazione, intento a parlare al telefono e si avvicinavano per procedere alla sua identificazione. Dagli accertamenti effettuati, emergeva che l’uomo fosse destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa, del divieto di comunicare con lei e del divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna.

La donna, visibilmente scossa, veniva riaccompagnata presso la propria abitazione da un equipaggio sopraggiunto in ausilio. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.