Rimini per Gaza e la Flotilla, la Cgil: “Eravamo in 10mila” VIDEO

“Eravamo in 10.000”: la Cgil Rimini in una nota festeggia i grandi numeri della manifestazione di questa mattina.

“Almeno 10.000 manifestanti - si legge in una nota - hanno riempito pacificamente il centro storico di Rimini, in risposta allo sciopero generale proclamato a difesa dei principi costituzionali e per la fine del genocidio a Gaza. La proclamazione era avvenuta a seguito dell’illegale blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ed all’arresto da parte dell’esercito israeliano di chi era impegnato in una missione umanitaria, con lo scopo di rompere l’inerzia dei governi rispetto a quello che sta accadendo a Gaza ed in Gisgiordania.

La manifestazione ha dimostrato che anche a Rimini, come in numerose città in Italia, in Europa e nel mondo, la gente è stanca di assecondare un’economia di guerra portata avanti da politici che soffiano quotidianamente sul fuoco dei conflitti e che nulla fanno concretamente per cessare il genocidio a Gaza e per ridare dignità al popolo palestinese. Importanti sono state le adesioni allo sciopero nei settori dell’industria e della scuola, con picchi del 90%”.

La Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco è intervenuta durante il corteo ed ha affermato tra l’altro che: “l’aggressione contro le navi civili che trasportavano cittadine e cittadini è un colpo all’ordine costituzionale ecco perché noi oggi siamo qui”.