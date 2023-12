Rimini. Pensionato trafitto dall’escavatore: indagini concluse, sette indagati

Sono stati recapitati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari agli indagati per la morte del 78enne santarcangiolese Roberto Sancisi, il pensionato deceduto tragicamente lo scorso autunno trafitto da una griglia metallica trasportata da un escavatore che attraversava via Euterpe. A finire nel registro degli indagati sono sette persone, tra cui sei lavoratori della Cbr, la ditta che aveva in appalto il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda sulla statale 16, e una dirigente di Autostrade per l’Italia. Una platea ben più ampia rispetto a quella iniziale, composta solo dal conducente dell’escavatore, un 57enne della Cbr.

Completamente esonerato da responsabilità invece il Comune di Rimini, che non figura tra i soggetti che, a vario titolo, dovranno difendersi in tribunale.

Conclusione delle indagini che arriva dopo poco più di un anno dal fatto tremendo che è costato la vita al santarcangiolese che la mattina del 24 ottobre 2022, alle 9.30, stava percorrendo via Euterpe. La difesa, rappresentata dall’avvocato Gilberto Gianni, nel frattempo ha già presentato memorie difensive.

L’assicurazione

Una fine davvero tragica, che ha spinto ben dieci persone a costituirsi parte civile nel procedimento che si avvia a incardinarsi dinanzi al giudice riminese. La vedova, i figli, i nipoti, i fratelli e le sorelle di Sancisi si sono infatti rivolti all’avvocato Umberto De Gregorio per essere assistiti a giudizio. E la conclusione della prima, embrionale, fase del procedimento, ha portato anche ad appurare, come sottolinea il legale della famiglia, che «è stato escluso ogni concorso di colpa della vittima». Sancisi, in parole povere, rispettava i limiti di velocità e la segnaletica da cantiere che era stata affissa in zona. «Ma non è servito» sottolinea l’avvocato, rimarcando l’assurdità di aver permesso che mezzi di quelle proporzioni e con strumentazioni così pesanti, potessero circolare sulla stessa strada in cui passavano anche veicoli civili. Talmente cruento l’impatto, infatti, che il tettuccio della Suzuki Vitara condotta da Sancisi è stato del tutto divelto, trafiggendo il pensionato, morto sul colpo.

Ancora precoce, però, formulare una richiesta di risarcimento danni. «Abbiamo avviato le pratiche con l’assicurazione - assicura De Gregorio - ma è presto per quantificare».