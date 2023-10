Rimini. Passaggi Psicologici, sabato la presentazione di “Gennaio” di Lorena Fonti

Dopo il successo di Passaggi Psicologici, il festival sulla salute mentale organizzato da Sarà. Rimini al Futuro e a chiusura del progetto, sabato 28 ottobre alle ore 17:00 al terzo piano dell’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini l’autrice riminese Lorena Fonti presenterà il suo ultimo libro. Gennaio è un romanzo breve edito da Albatros che parla dell’importanza dei legami nei momenti più bui, affrontando con linguaggi diversi il tema del benessere psicologico. “Nessuno vorrebbe soffrire, tutti sappiamo di farlo per lo più per sciocchezze, ma questo non rende il dolore più sopportabile. Imparare a chiedere aiuto è fidarsi e affidarsi, ma troppo spesso ci si trova davanti un muro di inviti a smettere di lamentarsi e tirarsi su. Ecco allora che Gennaio è sia un breve, onirico e magico manuale di istruzioni per chi vive accanto a una persona in crisi (nel senso greco del termine), sia una catarsi per chi a un certo punto si è trovato solo davanti ai suoi mostri e ha dovuto imparare a dar loro un nome” racconta Lorena Fonti, che in occasione della presentazione del libro dialogherà con la Dott.ssa Chiara Fattori, Psicologa Psicoterapeuta CBT. A moderare ci sarà Chiara Raggi, cantautrice e founder&director di Musica di Seta.

“Quando abbiamo letto Gennaio, ci è sembrato naturale presentarlo nel contesto di Passaggi Psicologici. Perché l’ha scritto una giovane autrice riminese, perché è un libro che parla di depressione attraverso il romanzo, perché affrontare con tanti linguaggi diversi il tema del benessere psicologico è diventata la cifra di questa esperienza collettiva” commentano dall’associazione. Il 28 ottobre sarà anche l’ultima occasione per visitare gratuitamente le mostre ST AND BYE di Martina Censi e Desiderio di Lavinia Nocelli, curata da Laura Davì, che affrontano la complessa tematica dei disturbi alimentari. E per salutare un progetto che ha riempito i cuori e la mente di tante persone.

L’ingresso è gratuito, è gradita la prenotazione a questo link: https://forms.gle/vsYSxTw7mKd98ptb7