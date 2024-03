Rimini. Pasqua in arrivo, bagnini al lavoro: “Turisti, saremo pronti”

Sdraio fuori dai ripostigli pronte per essere pulite. Lettini tirati a lucido. Ombrelloni in fase di lavaggio. E’ arrivato marzo. E con marzo arriva la primavera, la voglia di tintarella, e il lavoro per i bagnini. Che, in questi giorni, sono già indaffarati nelle classiche operazioni preparatorie per l’inizio della stagione estiva. Tutti lì, tra cabine e campi di beach volley, per riordinare il materiale, mettere a posto i “ferri” del mestiere, e ridare una tinteggiata al proprio stabilimento balneare. «Diciamo che la spiaggia, dopo quattro, cinque mesi di letargo, si sta risvegliando – commenta Mauro Vanni, presidente della Confartigianato balneari – col solito andirivieni di bagnini e carriole cariche di sdraio da lucidare. Insomma siamo al preludio dell’estate». Che con la Pasqua ravvicinata, 31 marzo-1° aprile, potrebbe generare movimenti turistici in forte anticipo. «E’ ancora un po’ freddino – osserva Vanni - ma sono sicuro che per le feste saranno tanti i turisti, così come i riminesi, che approfitteranno del primo sole da prendere distesi sul lettino. Nessuno di noi, quindi, si farà trovare impreparato».

Ci saranno anche le cucine c

Sole, mare, spiaggia. E ristoranti già operativi. «Qualcuno ha già aperto – sottolinea Fabrizio Pagliarani, presidente Confesercenti balneari – e altri apriranno nei prossimi giorni. Perché Pasqua è dietro l’angolo e ci sarà da lavorare. Noi abbiamo già aperto qualche ombrellone, c’è sempre qualcuno che al primo raggio si precipita in spiaggia». E poi c’è il Paganello, la manifestazione sportiva sulla spiaggia, con atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo che, dal 29 marzo al 1° aprile, si daranno appuntamento a Rimini, lungo l’arenile da piazzale Kennedy a piazzale Tripoli per le gare di freestyle e a squadre.