Rimini, Parco del Mare: via al nuovo progetto su Viale Vespucci

Rimini
  • 22 luglio 2026
Rimini, Parco del Mare: via al nuovo progetto su Viale Vespucci

Una nuova porta d’accesso al mare, pensata per ricucire la spaccatura tra la stazione e la zona mare e trasformare un’area finora “anonima” in uno spazio pubblico moderno, verde e tecnologico. La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione della nuova piazza tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca. Un’operazione da 600mila euro, interamente coperta da risorse del bilancio comunale, che porterà alla riqualificazione di circa mille metri quadrati a ridosso del nuovo sottopasso ferroviario di via Mantegazza.

L’area, acquisita al patrimonio pubblico dal Comune nel dicembre del 2025 dopo essere stata per anni un terreno privato privo di funzione urbana, entrerà ora direttamente nella fase della progettazione esecutiva per accelerare i tempi del cantiere.

Onde, verde e wifi: come cambierà l’area

Il concept architettonico richiamerà in tutto e per tutto le linee e i materiali già utilizzati per il Parco del Mare. L’obiettivo è creare una vera e propria continuità stilistica e funzionale.

Sostenibilità e vegetazione: la superficie sarà interamente permeabile, grazie a pavimentazioni drenanti e all’inserimento di alberature e piante della macchia mediterranea resistenti al clima marino, utili anche a garantire zone d’ombra naturali.

Arredi e socialità: il disegno della piazza prevede percorsi sinuosi che richiamano il movimento delle onde, sedute immerse nel verde e una grande panca circolare pensata come punto di ritrovo o arena per piccoli eventi.

Sicurezza e tecnologia: lo spazio sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, access point Wi-Fi gratuiti e due telecamere di videosorveglianza a 360°.

Igiene urbana e viabilità

L’intervento servirà anche a riorganizzare la logistica del quadrante. Il progetto prevede infatti lo spostamento dell’attuale isola ecologica e la ridistribuzione degli stalli di sosta per i motocicli. Piccoli interventi di raccordo saranno effettuati anche sul tratto di Parco del Mare confinante, così da spalancare la vista verso l’orizzonte e dare maggiore respiro ed evidenza anche alle attività commerciali ed economiche che si affacciano su viale Vespucci.

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