Rimini, Parco del Mare: via al nuovo progetto su Viale Vespucci

Una nuova porta d’accesso al mare, pensata per ricucire la spaccatura tra la stazione e la zona mare e trasformare un’area finora “anonima” in uno spazio pubblico moderno, verde e tecnologico. La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione della nuova piazza tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca. Un’operazione da 600mila euro, interamente coperta da risorse del bilancio comunale, che porterà alla riqualificazione di circa mille metri quadrati a ridosso del nuovo sottopasso ferroviario di via Mantegazza.
L’area, acquisita al patrimonio pubblico dal Comune nel dicembre del 2025 dopo essere stata per anni un terreno privato privo di funzione urbana, entrerà ora direttamente nella fase della progettazione esecutiva per accelerare i tempi del cantiere.