Rimini, Parco del Mare: via al nuovo progetto su Viale Vespucci

Una nuova porta d’accesso al mare, pensata per ricucire la spaccatura tra la stazione e la zona mare e trasformare un’area finora “anonima” in uno spazio pubblico moderno, verde e tecnologico. La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione della nuova piazza tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca. Un’operazione da 600mila euro, interamente coperta da risorse del bilancio comunale, che porterà alla riqualificazione di circa mille metri quadrati a ridosso del nuovo sottopasso ferroviario di via Mantegazza.

Il concept architettonico richiamerà in tutto e per tutto le linee e i materiali già utilizzati per il Parco del Mare. L’obiettivo è creare una vera e propria continuità stilistica e funzionale.

Sostenibilità e vegetazione: la superficie sarà interamente permeabile, grazie a pavimentazioni drenanti e all’inserimento di alberature e piante della macchia mediterranea resistenti al clima marino, utili anche a garantire zone d’ombra naturali.

Arredi e socialità: il disegno della piazza prevede percorsi sinuosi che richiamano il movimento delle onde, sedute immerse nel verde e una grande panca circolare pensata come punto di ritrovo o arena per piccoli eventi.

Sicurezza e tecnologia: lo spazio sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, access point Wi-Fi gratuiti e due telecamere di videosorveglianza a 360°.