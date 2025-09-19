Rimini: parcheggio interrato in Piazza Marvelli, completato lo scavo

A Rimini proseguono i lavori dell’atteso parcheggio interrato in Piazza Marvelli. Con il completamento al 100% dello scavo dell’area destinata al parcheggio, sta per concludersi la terza fase dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio del Parco del Mare di Rimini sud, mettendo a disposizione oltre 300 posti auto su due livelli interrati e 200 posti per motori in superficie.Per la realizzazione dell’opera, del valore complessivo di circa 12,6 milioni di euro, il Comune ha ottenuto un significativo contributo statale tramite il Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture (FSC), che impone il completamento dell’80% dei lavori entro il 31 dicembre 2025.I lavori sono iniziati il 6 maggio 2024 con le attività preliminari: rilievi sugli edifici adiacenti, demolizione della rotatoria esistente, recinzione dell’area di cantiere, rimozione delle pavimentazioni, bonifica da ordigni bellici, spostamento delle interferenze e realizzazione dei diaframmi.La seconda fase, della durata di circa 18 mesi, ha visto il completamento delle strutture verticali (pali di fondazione e pilastri) e lo scavo del 40% dell’area destinata al parcheggio, dove sono in corso le opere di impermeabilizzazione e la realizzazione delle solette ai piani -2 e -1.Da settembre 2025 si è entrati nella terza fase con il completamento dello scavo e delle strutture orizzontali e, a seguire, la costruzione dei vani scala e ascensore, e le predisposizioni impiantistiche.Infine, da gennaio a giugno 2026 si entrerà nella quarta e ultima fase: verranno ultimati gli impianti (antincendio, ventilazione, automazione, videosorveglianza, ecc.) e sistemata l’area sovrastante, destinata alla sosta di circa 200 motocicli, completando così un nodo strategico della pianificazione dell’accessibilità al Parco del Mare Sud.