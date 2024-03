Rimini, parcheggio Foglino: approvato il primo stralcio per l’intervento di Torre Pedrera

Una serie di lavori mirati a ottimizzare l’utilizzo dello spazio e migliorare la funzionalità complessiva dell’area. Nel corso dell’ultima seduta di giunta a Rimini, è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dell’intervento di riqualificazione del parcheggio Foglino di via degli Orti, nella zona di Torre Pedrera, destinato ad essere anche la sede dell’area mercatale.

Le attività previste dal progetto, dal valore complessivo di 200 mila euro, includono la risagomatura delle aiuole che delimitano gli stalli di sosta dei veicoli così da garantire una configurazione più razionale per il parcheggio e, allo stesso tempo, ospitare le bancarelle degli ambulanti. Lo spazio si doterà anche di una corsia tra le bancarelle degli ambulanti (larghezza mt.3,50) funzionale al transito dei mezzi di soccorso. I lavori prevedono poi il ripristino e messa in sicurezza del piano viario, nonché l’installazione di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, oltre a un nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica che servirà a migliorare ulteriormente i servizi offerti nell’area parcheggio in convenzione.

“Si tratta di una riqualificazione che trova una sintesi e sinergia efficace tra le esigenze delle attività commerciali, degli operatori turistici e della gestione del parcheggio - è il commento dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli -. Con questo lavoro rispondiamo a una richiesta del territorio, da chi vi vive e chi vi lavora, massimizzando le potenzialità dell’area”.