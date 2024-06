«Impianto eolico in mare, un passo avanti che ci fa tirare un sospiro di sollievo ma ancora non sappiamo se è un parere positivo o meno e questo farà la differenza». E’ il commento che arriva da Energia Wind 2020, la società che ha presentato il progetto per la cinquantina di pale al largo delle coste riminesi, e che adesso ha visto arrivare il parere della Commissione cultura in cui sembrava fosse rimasto impantanato lo stesso progetto.

