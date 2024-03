“Rimini open space”, 300 richieste per i dehors

Sempre più dehors animano la città di Rimini e con l’arrivo della Pasqua le domande da parte dei pubblici esercizi che intendono mettere a disposizione maggiori spazi per i propri clienti sono in aumento. Agli uffici competenti di Palazzo Garampi, fa sapere l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini, sono già arrivate 300 richieste nell’ambito del progetto “Rimini open space”, avviato ai tempi del covid. “Una misura che anche per il 2024 ha potuto contare sullo snellimento delle procedure previste dal decreto Milleproroghe”, chiosa l’assessore, con le deroghe ai vincoli paesaggistici. Confermata dunque la possibilità di ampliamento, dove le condizioni oggettive e il Codice della strada lo consentono, fino al 50% della somma della superficie interna dell’esercizio e del suolo pubblico esterno precedentemente autorizzato. Per garantire le condizioni di sicurezza, sulle vie l’occupazione del suolo pubblico potrà estendersi solo agli spazi disciplinati dal Comune con appositi provvedimenti e la corsia riservata al traffico dovrà essere delimitata da fioriere come già stabilito. Niente occupazioni sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle fermate dell’autobus e dei passi carrabili. Tavoli e sedie non dovranno impedire l’ingresso nei negozi, nelle case, nei cortili e dovranno essere collocate ad almeno cinque metri dagli incroci. Gli spazi all’aperto, aggiunge l’assessore, “sono sempre più spesso preferiti a quelli al chiuso, anche nei cosiddetti periodi di bassa stagione”, perchè si caratterizzano come “nuovi luoghi di incontro, che fanno vivere i quartieri della città, li ‘accendono’ e li animano”.