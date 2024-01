Rimini, omicidio Pierina, il figlio: «È stata una cosa premeditata, da un mese rientrava prima» VIDEO

RIMINI. «Lì è stata fatta una cosa premeditata. Chi ha tanto odio da dare 29 coltellate? È la stessa cosa che ci chiediamo noi e veramente un eccesso di odio, cattiveria, per una persona che poi... Qui c’è, secondo me, una mente bacata che ha fatto questo. Bisogna capire bene chi è stato”, così ha detto questa mattina Giuliano, il figlio di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini il 3 ottobre scorso, parlando in esclusiva a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. «Da un mese rientrava dalle adunanze dei Testimoni di Geova alle 20.10, fino a un mese prima alle 22.30. Secondo me ci lascerà sorpresi l’esito nel senso che diremo ‘com’è possibile’. Sono sceso per la prima volta nel luogo dove è stata uccisa mia madre. È tremendo ma ho aspettato già tanto per farlo, e ho deciso di farlo anche per mettere questa cosa dentro di me perché purtroppo quel luogo, tutte le volte che ci passerò, significherà quello. Si prova un dolore infinito». Giuliano ha aggiunto. «Non vedo l’ora di poter rientrare in casa di mia madre, è strano e so che sarà durissima. Ma non vedo l’ora di entrare e assaporare quegli odori. Era una persona della mia quotidianità, poi con i genitori si va d’accordo e si discute, ma era la mia vita di tutti i giorni. La mia mamma amava guardare i cambi di stagione, l’autunno quando cadono le foglie e la primavera quando si riempie di fiori», ha concluso commosso.