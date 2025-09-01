Rimini. Omicidio di Pierina, nuovi esami fonici nel garage per sapere chi c’era sulla scena

Un nuovo, ultimo, accertamento per scoprire cosa successe davvero quando Pierina Paganelli venne uccisa. Tecnici fonici, inquirenti e legali si sono presentati nuovamente in via Del Ciclamino per svolgere l’ultimo incidente probatorio, quello per appurare quali suoni può effettivamente avere captato la videocamera installata nel garage di uno dei residenti nel condominio, quella stessa che registrò le grida di Pierina quando veniva raggiunta dalle 29 coltellate. Si tratta dell’ultimo atto in attesa della prima udienza del processo, fissata per il 15 settembre. Le operazioni sono iniziate intorno alle 19.30 e per conoscere i risultati degli accertamenti bisognerà attendere fino al 7 novembre, quando è prevista l’udienza per la discussione dei risultati dell’incidente probatorio. (fotoservizio Manuel Migliorini)