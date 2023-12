Rimini, oltre 7.500 spettatori per il videomapping al teatro Galli - Gallery

A Rimini ottimi numeri per “Renovatio Mundi”: oltre 7500 spettatori affascinati dalle visioni sul cielo del Teatro Galli. Lo spettacolo immersivo prosegue fino al 31 dicembre. Sono 7.659 le persone che dal 23 al 26 dicembre sono entrate nella platea del teatro Galli per farsi avvolgere da “Renovatio Mundi”, lo spettacolo di videomapping artistico che accompagnerà gli spettatori fino al nuovo anno. La spettacolare coreografia di luci, immagini e suoni, che trasforma il soffitto, la galleria e ogni ordine di palco del Teatro Galli in una tela di emozioni, ha attirato sin dal giorno della sua inaugurazione un vasto pubblico desideroso di vivere un’esperienza unica nel suo genere, capace di trasformare le superfici architettoniche in un grande osservatorio che apre le sue porte per immergere il pubblico nella ricca storia iconografica che caratterizza il tempio Malatestiano di Rimini.