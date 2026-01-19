Rimini, Oltre 67mila euro per abbattere le tariffe delle mense per quasi 4.000 bambini e bambine

Un aiuto concreto per quasi quattromila bambini e famiglie riminesi. Il Comune di Rimini ha destinato oltre 67 mila euro alla riduzione delle tariffe delle mense delle scuole d’infanzia – comunali e statali – e delle scuole primarie per l’anno scolastico 2025/2026. Le risorse, provenienti dal Fondo nazionale per le mense biologiche, permetteranno di alleggerire i costi per gli utenti con ISEE fino a 35mila euro. Il contributo, assegnato al Comune dalla Regione Emilia‑Romagna, sarà utilizzato per abbattere le rette del servizio mensa in modo proporzionato alla frequenza: da un minimo di 4,20 euro per chi usufruisce di un solo pasto settimanale fino a un massimo di 21,50 euro per chi utilizza il servizio tutti i giorni.

Secondo le stime degli uffici, i potenziali beneficiari sono 3.930 bambini e alunni residenti a Rimini e iscritti alle scuole dell’infanzia e alle primarie. L’obiettivo è sostenere le famiglie e garantire l’accesso a un servizio essenziale, mantenendo alta la qualità delle mense scolastiche, che nel territorio riminese includono anche prodotti biologici.

Le somme saranno impegnate nel bilancio 2025 e restituite direttamente alle famiglie attraverso la riduzione delle tariffe applicate.

“Questo intervento è un sostegno concreto alle famiglie e un investimento sulla qualità della vita di bambine e bambini – afferma la vicesindaca Chiara Bellini –. Rendere più accessibili i servizi educativi significa rafforzare la comunità e garantire pari opportunità. Con questa misura ribadiamo il valore della mensa come spazio educativo e di socializzazione, da cui nessuna e nessuno deve essere escluso. L’abbattimento delle tariffe rende più forte il diritto allo studio e offre un aiuto reale ai genitori”.