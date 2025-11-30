Rimini. Oltre 200 persone all’incontro dei Carabinieri contro le truffe

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini è impegnato da tempo nella prevenzione delle truffe agli anziani, organizzando incontri pubblici sul territorio in collaborazione con parroci e centri ricreativi. L’obiettivo è aiutare le persone a riconoscere le tecniche di inganno più comuni e adottare comportamenti prudenti, coinvolgendo anche i familiari nel prestare attenzione ai segnali sospetti.

L’ultimo incontro si è svolto presso l’Istituto per la Famiglia di Viserba, con oltre 200 partecipanti che hanno seguito con grande interesse, ponendo domande e condividendo esperienze. I Carabinieri hanno spiegato come i truffatori agiscano creando una forte pressione emotiva nelle vittime, inventando emergenze che riguardano familiari per ottenere subito denaro, gioielli o bonifici.

Per proteggersi è fondamentale ricordare che nessun appartenente alle forze dell’ordine o avvocato si presenta mai a casa chiedendo denaro o gioielli per aiutare parenti, né chiede di spostare contanti o preziosi. Se succede, è certamente una truffa.

In caso di telefonate sospette bisogna chiudere subito la conversazione e chiamare il 112 da un altro telefono. Non bisogna mai far entrare estranei in casa e, se si sospetta qualcosa di anomalo, avvisare immediatamente persone fidate. Se si è vittima di una truffa, è importante denunciare subito alla Stazione dei Carabinieri più vicina.

La partecipazione numerosa conferma quanto sia importante continuare a diffondere queste informazioni per prevenire il fenomeno.