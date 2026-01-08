Rimini, occhio alle multe nella Ztl: dal 29 gennaio sanzione di 83 euro per i non autorizzati

Rimini
  • 08 gennaio 2026
Rimini, occhio alle multe nella Ztl: dal 29 gennaio sanzione di 83 euro per i non autorizzati

Partirà il 29 gennaio 2026 la fase sanzionatoria del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di pre-esercizio e da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato (ZTL) inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati con una multa, ai sensi del Codice della Strada, dell’importo di 83 euro.

Come noto, la Zona a traffico limitato prevede due zone, “Centro storico” e “Borgo San Giuliano”, presiedute da tredici varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Varchi centro storico

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri intersezione via Aponia funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani intersezione via Bastioni Orientali funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII intersezione piazza Ferrari funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto intersezione con via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Corso d’Augusto intersezione Circonvallazione Occidentale funzionamento 20,30-7,30

Via Castelfidardo intersezione via Clari funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa intersezione via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Varchi Borgo San Giuliano

Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

Via Marecchia intersezione viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai intersezione via Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui