Rimini, occhio alle multe nella Ztl: dal 29 gennaio sanzione di 83 euro per i non autorizzati

Partirà il 29 gennaio 2026 la fase sanzionatoria del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di pre-esercizio e da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato (ZTL) inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati con una multa, ai sensi del Codice della Strada, dell’importo di 83 euro.

Come noto, la Zona a traffico limitato prevede due zone, “Centro storico” e “Borgo San Giuliano”, presiedute da tredici varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.