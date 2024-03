Rimini. «O mi dai 3.600 euro o vado in malattia». Operaio assolto dopo 15 anni di processi

RIMINI. Portato a processo dal datore di lavoro per tentata estorsione, operaio ne esce “pulito” dopo ben 15 anni.

La scorsa settimana, la Corte d’Appello di Bologna ha emesso una sentenza di assoluzione piena, per non aver commesso il fatto, a favore di un uomo riminese oggi 53enne che fino al 2009 aveva lavorato in un’azienda metalmeccanica di Rimini. Lì, infatti, l’uomo si era ferito alla schiena nel sollevare pesanti lastre di acciaio. E come ristoro al danno subito avrebbe chiesto al capo di allora un “buona uscita” di 3.600 euro per dare le dimissioni e chiudere la faccenda. In caso contrario, invece, si sarebbe messo in malattia. Un patto che al capo non era piaciuto, tanto da registrare una delle conversazioni col dipendente e portarlo in Tribunale con l’accusa di tentata estorsione.

La querelle

L’operaio, al tempo 38enne (assistito ora come allora dall’avvocato Davide Grassi) venne trascinato in tribunale, dove in primo grado venne condannato, ma non per tentata estorsione, bensì per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La registrazione dell’incontro con il titolare, infatti, aveva portato il giudice a ricostruire la vicenda come un equivoco generale, in cui, oltretutto, i rapporti tra capo e sottoposto si erano incrinati al tempo dell’infortunio. Da una parte l’operaio avrebbe detto: «Se mi dai 3.600 euro come buona uscita, i soldi sufficienti a campare altri tre mesi, io do le dimissioni, perché tanto, essendomi fatto male alla schiena, non posso più lavorare. Se non me li dai, invece, mi metto in malattia». La parola “buona uscita”, in particolare, avrebbe fatto deviare il tutto per la tangente. Per il Tribunale riminese, infatti, il lavoratore stava esercitando un suo diritto, ma avrebbe dovuto interpellare un sindacato o il Tribunale del lavoro, non presentarsi dal capo con una proposta che aveva un po’ le sembianze di un ricatto. Ragion per cui, nel 2015, la prima sentenza condannò l’operaio a sei mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, pena sospesa, oltre al risarcimento del danno civile al datore di lavoro, da liquidarsi in separata sede.

L’appello

L’avvocato Grassi decide però di impugnare la sentenza e porta il caso davanti alla Corte d’appello di Bologna. Per nove anni nessuno prende in mano il fascicolo e tutto resta silente. Poi, la scorsa settimana arriva la comunicazione della sentenza (presa in camera di consiglio) della Corte, secondo cui l’operaio è in realtà innocente, venendo assolto perché il fatto non sussiste.

Una vittoria piena, quella dell’uomo oggi 53enne, anche perché la decisione della Corte ha revocato anche le statuizioni civili, ovvero la necessità di liquidare il danno all’ex datore di lavoro e di rifondere le spese processuali. Decisione ancor più sorprendente, rileva l’avvocato, perché la Corte «è andata persino oltre la richiesta della Procura generale, che aveva già rilevato l’intervenuta prescrizione, ma non aveva “cancellato” le incombenze civili che permanevano».