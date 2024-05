Rimini. Nuovo stadio Neri, parla Ciuffarella: “Fatto un grande lavoro”. Il Comune chiede la consulenza di uno studio di avvocati

«Abbiamo recapitato al Comune di Rimini le integrazioni urbanistico-economiche che ci erano state richieste. Non ci resta che attendere la decisione del gruppo tecnico di lavoro». Antonio Ciuffarella, presidente di “Aurora immobiliare”, la società capofila del Raggruppamento temporaneo di Imprese (Rti), di cui fa parte anche il Rimini Calcio, che, ad inizio marzo, ha depositato, in Comune, lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo “Romeo Neri”, guarda in positivo al 21 maggio. Giorno in cui la commissione comunale dovrà stabilire se la “proposta stadio” riveste effettivamente un interesse pubblico oppure no. «Visto il lavoro certosino compiuto dai nostri progettisti non posso che essere ottimista – commenta Ciuffarella -. Vedremo». Meno di una settimana, quindi, e martedì prossimo i tifosi biancorossi sapranno se la strada che dovrà portare alla costruzione della moderna casa biancorossa avrà imboccato la discesa finale.

L’iter burocratico

«La società privata – conferma Palazzo Garampi - ha presentato l’integrazione documentale richiesta per la quale era stata concessa una sospensione dei termini, di 14 giorni. Alla scadenza tassativa del 21 maggio, quindi, seguirà la stesura della relazione finale da parte dei tecnici che sarà presentata nella prima giunta comunale disponibile per l’approvazione, probabilmente la settimana successiva». Dopodichè, se l’amministrazione Sadegholvaad avrà dato l’ok, l’elaborato andrà all’esame del Consiglio comunale che dovrà approvare la modifica del piano triennale delle opere pubbliche con all’interno, appunto, la realizzazione del nuovo “Neri”.

Gli appalti e i tempi

Insomma, una serie di passaggi burocratici necessari, terminati i quali la Rti potrà presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica vero e proprio. Che, se approvato dall’amministrazione comunale, determinerà l’avvio del bando di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori alla ditta vincitrice e la relativa convenzione (trentennale o cinquantennale) per la gestione dello stadio. Il tutto in un arco di tempo che, come ipotizzato dallo stesso Ciuffarella, dovrebbe prevedere l’inaugurazione dell’impianto tra 36 mesi, nel 2027 quindi. Se tutto procederà senza intoppi, naturalmente.

E proprio per questo che Palazzo Garampi ha incaricato uno studio di avvocati, lo studio legale Cavaggioni di San Bonifacio (Verona), specializzato in valutazioni tecniche su nuovi stadi per un supporto tecnico alla Responsabile unica del procedimento, Chiara Fravisini, per le attività di redazione dell’analisi di convenienza economico-finanziaria e assistenza economico-finanziaria e per l’assistenza giuridico–amministrativa della proposta.