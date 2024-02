RIMINI. Nuova protesta degli agricoltori con i trattori sulla statale Adriatica. Rispetto ai 150 di ieri oggi si sono ritrovati in una cinquantina e hanno sfilato tra le 10 e le 11.30 in corteo per poi dirigersi verso un campo nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, a poca distanza dalla Marecchiese. In mancanza di ulteriori novità gli organizzatori della protesta hanno detto che anche la prossima settimana potrebbero tornare a manifestare.