Rimini, nuova spaccata con lancio di un tombino, il ladro in manette

Altri due colpi nella notte tra sabato e domenica, entrambi a Rimini sud, uno tentato e l’altro riuscito. Ma ad aver cambiato l’epilogo dell’ennesima spaccata con tombino ai danni delle attività del lungomare riminese è stato l’intervento dei carabinieri di Rimini, che sono riusciti ad acchiappare il malvivente e a stringergli finalmente le manette ai polsi.

L’intervento tempestivo degli uomini dell’Arma ha consentito infatti di bloccare il ladro in un negozio a Marebello, sorprendendolo prima che riuscisse a dileguarsi nella notte con i contanti strappati dal fondo cassa ancora tra le mani. E’ ipotizzabile che si tratti della stessa persona che ha tentato di spaccare la vetrata di un minimarket in viale Catania, a Rivazzurra, senza però riuscirci. Di certo c’è che l’uomo è stato ammanettato in flagranza di reato e che questa mattina verrà giudicato per direttissima dinanzi al Tribunale di Rimini.

Troppo presto ancora, spingersi ad affermare che si tratta dell’autore delle altre innumerevoli spaccate con tombino registrate in minimarket e negozi del lungomare, da Riccione fino a Viserba. Colpi tutti andati in scena con la stessa modalità e culminati con la sottrazione dei soldi nel registratore di cassa. Il ladro, infatti, non ha mai portato via con sé la merce in vendita nei negozi, nemmeno in quelle attività (una tra tutte, il negozio di scarpe Casalini a Viserba) dove avrebbe potuto trovare articoli di valore.

I carabinieri del comando di Rimini sono infatti al lavoro per appurare se quello finito in manette sia l’autore di tutti gli altri colpi. In aiuto potrebbero venire le immagini immortalate dalle telecamere di alcuni dei negozi colpiti.