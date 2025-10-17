Rimini, “Nuova Marecchiese, serve una soluzione concreta”: la Provincia chiede un incontro ad Anas

Tempi finalmente certi per una infrastruttura fondamentale come la Statale Marecchiese. La Provincia di Rimini attraverso il suo presidente Jamil Sadegholvaad scrive ad Anas per chiedere una soluzione concreta: “L’iter per la messa in sicurezza della Strada Statale Marecchiese - scrive Sadegholvaad alla direzione generale Anas - è stato avviato il 26 febbraio 2021 con un protocollo d’intesa sottoscritto fra la Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni attraversati o interessati dall’arteria con cui si affidò all’architetto Edoardo Preger il compito di individuare possibili soluzioni tecniche.

Venne poi sottoposta ad Anas la proposta, con l’impegno di tradurla in una formale progettualità, senza ottenere però successivi riscontri. Né gli amministratori locali coinvolti hanno mai ricevuto, neppure in maniera informale, il materiale da Voi prodotto per attuare una qualche forma di confronto e condivisione con le nostre comunità. A oggi si è tenuta solamente una presentazione pubblica dell’iter progettuale il 30 maggio scorso al Teatro Sociale di Novafeltria su richiesta di un Comitato del territorio, a cui non sono seguite ulteriori comunicazioni da parte vostra e nessun coinvolgimento della nostra amministrazione. Cosa piuttosto irrituale”.

Sadegholvaad chiede un incontro per fare definitivamente chiarezza: “ Sono quindi a richiedere un incontro ufficiale con i tecnici incaricati per fare un punto della situazione e iniziare un vero percorso di condivisione della proposta progettuale su uno dei nodi più critici della viabilità provinciale, insieme ai sindaci dei Comuni della provincia di Rimini interessati al tracciato. Un’analisi delle ipotesi generali e di quelle più strettamente legate alle opere dei nostri comuni, che andranno a intersecarsi con la programmazione urbanistica dei singoli territori e di area vasta per arrivare a una soluzione concreta che tenga conto anche di un’altra infrastruttura vitale per il territorio come la Statale 16”.