Rimini, nuova circonvallazione di Santa Giustina, via ai lavori

Nel territorio di Rimini sono partite le prime attività di accantieramento per l’avvio dei lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina, l’opera in capo all’Anas a servizio del quadrante nord della città e pensata per alleggerire il traffico dal centro abitato del quartiere di Santa Giustina e in generale contribuire a migliorare la mobilità e l’accessibilità della zona nord che rappresenta uno snodo di collegamento verso poli di interesse quali il quartiere fieristico, il casello autostrade e i poli commerciali, con un impatto positivo anche sulla rete stradale che si sviluppa lungo l’asse della via Emilia.

Un intervento atteso da tempo, del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, che vede Anas come stazione appaltante e affidata alla ditta esecutrice CBR, a cui viene affidata la progettazione esecutiva, il monitoraggio ambientale e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova bretella viaria

I lavori prevedono la realizzazione di una bretella viaria di circa due chilometri che si svilupperà a sud dell’attuale tracciato della via Emilia. L’obiettivo è offrire un’alternativa strutturale al transito veicolare attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un’area particolarmente nevralgica della città.

Per consentire l’avvio delle attività è già stata emanata un’ordinanza relativa al posizionamento della segnaletica su via Premilcuore. In questa prima fase, le lavorazioni non comporteranno modifiche alla viabilità ordinaria, poiché interesseranno inizialmente aree di campagna. Le successive fasi operative, che prevederanno alcune modifiche alla circolazione, saranno comunicate con adeguato anticipo.

I lavori avranno una durata prevista di oltre un anno e costituiranno anche un’occasione per migliorare in modo strutturale la mobilità sostenibile della zona, in un contesto urbano e viario caratterizzato da forti flussi di traffico e da collegamenti strategici per il territorio.