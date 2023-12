Rimini, nuova circonvallazione di Santa Giustin: in maggio via ai lavori

E’ previsto prima dell’estate, tra maggio e giugno, l’avvio dei lavori per la “nuova circonvallazione” di Santa Giustina, l’opera in capo ad ANAS e finanziata con risorse assegnate dal CIPE attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 11,8 milioni che contribuirà a migliorare la mobilità e l’accessibilità del quadrante nord della città di Rimini.

La nuova circonvallazione è tra le principali opere di viabilità che segneranno l’anno in partenza, che vedrà l’avanzamento e il completamento di una serie di interventi destinati a migliorare la circolazione in sicurezza sull’intero territorio, da nord a sud della città, in particolare lungo l’asse della Statale 16. Tra i cantieri in dirittura d’arrivo, la nuova rotatoria di via Cavalieri Vittorio Veneto a Miramare: già aperta e operativa da settimane, la nuova infrastruttura sarà completata dall’accensione del semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto, che sarà coordinato con l’attuale semaforo veicolare in capo alla società di gestione dell’aeroporto. E’ prevista per inizio anno l’entrata in funzione della nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Verenin Grazia, a Viserbella. Una volta aperta al traffico l’infrastruttura, decisiva per la messa in sicurezza dell’intersezione, si procederà con l’avvio della realizzazione del sottopasso ciclo pedonale, progettato per connettere l’abitato a monte della statale e la parte a mare. Anche in questa fase di lavori non sono previste interruzioni alla circolazione, ma solo leggere deviazioni del traffico. E’ già pienamente funzionale invece la nuova viabilità di accesso al quartiere Padulli: a inizio anno si interverrà per concludere le opere accessorie, completando cioè la segnaletica, le asfaltature e l’illuminazione.