Rimini, notte agitata alla Vecchia Pescheria: rissa tra ragazzini, volano calci e pugni

Ancora una notte agitata tra i vicoli della Vecchia pescheria, nel cuore del centro storico di Rimini. Intorno alle 23 della notte di Natale, all’angolo tra via Cairoli e via Pisacane, è andata in scena una rissa tra ragazzini. Allertati dai residenti e dai gestori dei locali, gli agenti della polizia di Stato sono giunti sul posto. Al loro arrivo, però, i giovanissimi protagonisti dell’ennesimo caso di discussione degenerata fino a dar luogo a spintoni, calci, pugni e insulti gridati a gran voce, si erano già dispersi.

Tra i partecipanti al diverbio, anche un paio di ragazzine: una di loro ha colpito alcuni ragazzi con la sua borsetta, mentre un’altra si è lanciata contro alcuni dei giovani saltando loro addosso e scalciando con forza. In generale, risultano essere una decina i ragazzi coinvolti, che tra inseguimenti lungo via Cairoli, spintoni, pugni e calci hanno spaventato e creato scompiglio tra i passanti proprio nella sera di Natale.

Indagini in corso

Sono attualmente in corso le indagini e gli accertamenti della polizia di Stato, che si sta occupando di visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo, passando al setaccio anche le immagini raccolte da alcuni residenti, che, svegliati dai rumori e dalle grida che provenivano dalla strada, si sono sporti dalle finestre per controllare cosa stesse accadendo.

Ai loro occhi si è presentata una scena vista già parecchie volte, soprattutto nel periodo invernale, quando le discoteche e le feste in spiaggia sono chiuse e la maggior parte dei giovanissimi si ritrova proprio tra le vie del centro storico.

Al momento, per quanto riguarda la rissa della notte di Natale, non risulta sia stata sporta alcuna denuncia e pare che nessun ragazzo sia rimasto ferito in seguito alla colluttazione con i coetanei.

Tuttavia, proseguono gli accertamenti della Questura per identificare gli autori e far luce sulla ragione che ha fatto scoppiare il parapiglia.